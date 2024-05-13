В украинском Харькове произошел взрыв

В украинском городе Харькове произошел взрыв. Об этом сообщил местный телеканал «Новости. Live».

При этом отмечается, что в Харьковской, Днепропетровской, Полтавской и Сумской областях действует сигнал воздушной тревоги. Подробности произошедшего в Харькове не приводятся.

До этого сообщалось, что воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, в том числе на подконтрольных Киеву частях Херсонской области и республик Донбасса.

Также сообщалось, что в подконтрольной Вооруженным силам Украины (ВСУ) части Херсонской области повреждены объекты критической инфраструктуры.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в Харькове произошла серия взрывов.