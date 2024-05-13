В Казахстане экс-министру вынесли приговор за жестокое убийство жены

Специализированный межрайонный суд по уголовным делам в Казахстане приговорил экс-министра экономики страны Куандыка Бишимбаева к 24 годам заключения, признав виновным по делу об убийстве гражданской супруги Салтанат Нукеновой. Об этом сообщает Tengrinews.

«Назначить 24 года лишения свободы», — сообщила судья во время оглашения приговора. Время задержания под стражей до вступления приговора в силу будет учтено, добавила она.

Также суд огласил приговор в отношении его брата, Бахытжана Байжанова, которого обвиняли в укрывательстве преступления Бишимбаева (ст. 432 Уголовного кодекса Казахстана). Родственника бывшего главы министерства приговорили к четырем годам заключения.

После завершения судебного заседания запланирована пресс-конференция, посвященная окончанию судебного процесса.

Тело Нукеновой нашли 9 ноября 2023 года в ресторане BAU в Астане. По версии следствия, супруг наносил смертельные побои женщине в течение восьми часов. Сам подсудимый заявлял, что жена спровоцировала конфликт, а он ее только толкнул.

Однако позже выяснилось, что экс-министр записывал издевательства над Нукеновой на мобильный гаджет. Согласно ролику, мужчина подозревал жену в изменах, из-за чего и напал на нее.

Бишимбаев в ходе суда признал вину, но лишь в нанесении побоев, а не в умышленном убийстве с особой жестокостью. В последнем слове он попросил присяжных о гуманности.

Байжанова обвиняли в сокрытии улик. По версии следствия, брат экс-министра возил смартфон погибшей, чтобы помешать установить ее местонахождение в момент смерти.

Ранее жена казахстанского дипломата обвинила мужа в избиениях.