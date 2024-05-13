Военная операция на Украине, день 810-й

Итоги обрушения десяти этажей в многоэтажке Белгорода (сводка главы региона Вячеслава Гладкова):
- Погибли 15 человек.
- Тело последней жертвы вытащили из завалов ночью, к утру поисково-спасательные работы завершили.
- Губернатор пообещал от имени властей «стараться помочь всем родственникам» погибших.
- В пунктах временного размещения остаются 36 человек из пострадавших квартир.
В дом, по информации Минобороны РФ, 12 мая попали обломки сбитой ракеты, обрушив сразу весь подъезд.
За ночь над Россией сбит 31 беспилотник, атакованы Крым, Белгородская, Курская и Липецкая области — Минобороны
Также над российской территорией уничтожены четыре ракеты Storm Shadow и 12 реактивных снарядов РСЗО «Ольха».