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Политика

Военная операция на Украине, день 810-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 810-й день

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Александр Полегенько/ТАСС
За ночь над четырьмя регионами России уничтожили 31 дрон. Также сбиты ракеты и снаряды РСЗО «Ольха». На месте обрушения в многоэтажке Белгорода завершены спасательные работы. В Харькове и Херсоне ночью произошли взрывы. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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8:10

Итоги обрушения десяти этажей в многоэтажке Белгорода (сводка главы региона Вячеслава Гладкова):

- Погибли 15 человек.

- Тело последней жертвы вытащили из завалов ночью, к утру поисково-спасательные работы завершили.

- Губернатор пообещал от имени властей «стараться помочь всем родственникам» погибших.

- В пунктах временного размещения остаются 36 человек из пострадавших квартир.

В дом, по информации Минобороны РФ, 12 мая попали обломки сбитой ракеты, обрушив сразу весь подъезд.

8:05

За ночь над Россией сбит 31 беспилотник, атакованы Крым, Белгородская, Курская и Липецкая области — Минобороны

Также над российской территорией уничтожены четыре ракеты Storm Shadow и 12 реактивных снарядов РСЗО «Ольха».

8:00

Доброе утро, дорогие читатели! «Газета.Ru» начинает онлайн-трансляцию 810-го дня специальной военной операции России на Украине.

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