Военная операция на Украине, день 810-й Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 810-й день

За ночь над четырьмя регионами России уничтожили 31 дрон. Также сбиты ракеты и снаряды РСЗО «Ольха». На месте обрушения в многоэтажке Белгорода завершены спасательные работы. В Харькове и Херсоне ночью произошли взрывы. «Газета.Ru» ведет хронику событий.