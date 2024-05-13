Экс-гендиректор «Спартака» пожелал «Динамо» стать чемпионом России

Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Первак заявил, что московское «Динамо» заслужило стать чемпионом России больше петербургского «Зенита». Слова Первака приводит Legalbet.

«Заслуживает ли «Зенит» сейчас чемпионство, проигрывая матч за матчем? «Динамо», наверное, больше заслуживает. Бело-голубые удивляют в этом чемпионате. Особенно две последние игры — очень высокая самоотдача. В дополнительное время вырвать победу в двух матчах подряд — это здорово!» — сказал Первак.

В последних двух турах Российской премьер-лиги (РПЛ) «Динамо» одержало победу над «Балтикой» (3:2) и «Сочи» (3:2). В первом случае бело-голубые забили победный мяч на 95-й минуте, а во втором — на 99-й.

В данный момент «Динамо» лидирует в таблице РПЛ с 53 очками, «Зенит» — второй (51), «Краснодар» — третий (50).

При этом Первак отметил, что «Спартак» заслуживает занять третье место по итогам чемпионата.

«По концовке чемпионата «Спартак» заслуживает бронзу, наверное. Все же в комплексе. «Спартак» хорошую концовку выдает, но середину и начало чемпионата провалил», — сказал Первак.

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