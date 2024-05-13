В Запорожье неизвестный попытался поджечь военкомат

В Запорожье, находящемся под контролем Киева, неизвестный бросил в здание территориального центра комплектования (ТЦК, украинский аналог военкомата) два коктейля Молотова. Об этом сообщает Telegram-канал украинского издания «Политика страны» со ссылкой на правоохранительные органы.

По данным издания, происшествие случилось в ночь на 12 мая.

«Было брошено две бутылки с бензином, но они не загорелись», — поделился источник издания.

Отмечается, что мужчину ищут. Ему грозит до 10 лет лишения свободы по делу о теракте.

До этого издание Life со ссылкой на Telegram-канал Shot сообщало, что в Карелии подожгли военный комиссариат.

Неизвестный подошел к военкомату на улице Победы, бросил бутылку с зажигательной смесью в здание и быстро скрылся с места происшествия.

В результате огонь быстро потух, каких-либо серьезных повреждений он нанести не успел. Позже охранница обратила внимание на трещину на стекле.

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