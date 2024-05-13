Макаревича проверят на экстремизм после беседы с фейковым Зеленским

Музыканта Андрея Макаревича (признан в РФ иностранным агентом) проверят на экстремизм после его слов в беседе с фейковым президентом Украины Владимиром Зеленским, от имени которого говорили пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров). Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что общественники уже обратились в Следственный комитет, Генпрокуратуру и Государственную думу.

Лидер группы «Машина времени» рассказал пранкерам, что желает победы Украине и якобы «считает до нее дни».

Также музыкант заверил, что готов выступить в Киеве в первый же день победы, «если позовут», а также рассматривает возможность помощи ВСУ в будущем. По словам Макаревича, он поймет, если концерт поющего на русском языке артиста вызовет негатив у огромного числа украинцев.

По словам артиста, он не собирается возвращаться в Россию и чувствует себя в Израиле как дома.

В конце апреля Вован и Лексус опубликовали пранк с участием основателя «Нашего радио» Михаила Козырева (признан в РФ иностранным агентом), которому они позвонили от лица руководителя офиса президента Украины Андрея Ермака.

Ранее пранкеры убедили наемников на Украине совершить госпереворот.