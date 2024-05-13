Госдума утвердила состав нового правительства России

Госдума утвердила всех вице-премьеров нового правительства России. Об этом говорится в сообщении на сайте нижней палаты российского парламента.

Кандидатуры всех заместителей главы правительства РФ были утверждены по итогам голосования 13 мая.

Пост первого вице-премьера занял экс-глава Минпромторга Денис Мантуров.

«Депутаты поддержали назначение на должность <...> заместителей Председателя Правительства РФ: Татьяну Голикову; Дмитрия Григоренко; Александра Новака; Алексея Оверчука; Дмитрия Патрушева; Виталия Савельева; Юрия Трутнева; Марата Хуснуллина; Дмитрия Чернышенко», — говорится в сообщении.

Ранее председатель комитета Государственной думы РФ по обороне Андрей Картаполов в беседе с «Ридусом» прокомментировал слова депутата Верховной рады Украины Алексея Кучеренко о том, что назначение на должность министра обороны РФ Андрея Белоусова трагично для Киева.

Ранее Мишустин призвал воздерживаться от излишнего оптимизма.