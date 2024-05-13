Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Госдума утвердила состав нового правительства России

Госдума утвердила всех вице-премьеров в новом составе правительства России

close
100%
Владимир Федоренко/РИА Новости

Госдума утвердила всех вице-премьеров нового правительства России. Об этом говорится в сообщении на сайте нижней палаты российского парламента.

Кандидатуры всех заместителей главы правительства РФ были утверждены по итогам голосования 13 мая.

Пост первого вице-премьера занял экс-глава Минпромторга Денис Мантуров.

«Депутаты поддержали назначение на должность <...> заместителей Председателя Правительства РФ: Татьяну Голикову; Дмитрия Григоренко; Александра Новака; Алексея Оверчука; Дмитрия Патрушева; Виталия Савельева; Юрия Трутнева; Марата Хуснуллина; Дмитрия Чернышенко», — говорится в сообщении.

Ранее председатель комитета Государственной думы РФ по обороне Андрей Картаполов в беседе с «Ридусом» прокомментировал слова депутата Верховной рады Украины Алексея Кучеренко о том, что назначение на должность министра обороны РФ Андрея Белоусова трагично для Киева.

Ранее Мишустин призвал воздерживаться от излишнего оптимизма.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами