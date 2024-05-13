В МИД посоветовали посмотреть на себя тем, кто осуждает политику РФ

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что западным политикам, которые обсуждают легитимность инаугурации российского президента Владимира Путина, нужно обратить внимание на подобные вопросы в США. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«Мне кажется, что всем этим «рассуждальщикам» из натоцентричных структур было бы неплохо разобраться со своими собственными «легитимностями» для начала», — сообщила Захарова.

Она отметила, что западные политики не обращают внимание на покушения на американских лидеров, которые дипломат также описала в своем сообщении. «Традиция ужасная, но она, что называется, устоялась. И это только часть того, что рассекречено и доступно в открытых источниках», — добавила представитель российского МИД.

До этого Захарова назвала подтверждением гибридной войны против России слова премьера Польши Дональда Туска о войсках НАТО на территории Украины.

Премьер Польши Дональд Туск заявил, что сейчас альянс помогает Украине настолько, насколько может. Без этой поддержки Вооруженные силы Украины не смогли бы так долго сдерживать натиск российских сил, отметил премьер.

Ранее Макрон превратился «из голубя в ястреба» из-за украинского вопроса.