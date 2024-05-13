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Народная артистка России Елена Санаева попала в больницу

Baza: актриса Елена Санаева госпитализирована из-за проблем с дыханием

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Владимир Федоренко/РИА Новости

Народная артистка России Елена Санаева была госпитализирована из-за проблем с дыханием. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным издания, 81-летней Санаевой стало плохо у себя дома. Артистке было тяжело дышать на фоне заболевания сердца. Врачи приняли решение госпитализировать актрису. В больнице ей диагностировали легочную эмболию.

Елена Санаева окончила Театральную студию киноактера в Москве в 1967 году. В том же году она дебютировала в фильме «Генерал Рахимов». Артистка получила известность, сыграв лису Алису в фильме Леонида Нечаева «Приключения Буратино». В 1991-м она удостоилась звания заслуженной артистки РСФСР, а в 2022-м — народной артистки России.

В фильмографии Санаевой более 60 работ. Она снималась в таких проектах, как «Водоворот», «Чучело», «Деревня Утка», «Законный брак», «Парфюмерша».

В апреле 2024-го Санаева заявила, что новая экранизация «Приключений Буратино» не будет успешной. Она считает, что идея любого ремейка является провальной. По ее мнению, режиссеры обращаются к адаптации старых картин из-за отсутствия оригинальных идей.

Ранее Наталье Теняковой стало плохо перед спектаклем в МХТ имени Чехова.

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