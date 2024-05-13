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На всей территории Украины объявили воздушную тревогу

«Страна.ua»: на всей Украине в третий раз за день объявили воздушную тревогу

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Oleh Dubyna/Shutterstock

Воздушную тревогу объявили во всех регионах Украины в третий раз за день. Об этом сообщило местное издание «Страна.ua».

«По всей Украине <...> объявлена воздушная тревога», — говорится в материале.

Журналисты уточнили, что особый режим был введен из-за взлета российского истребителя МиГ-31К. Однако другая информация пока не поступала.

Утром 13 мая о возможной опасности предупредили только жителей Кировоградской и Харьковской областей. Через некоторое время воздушная тревога была отменена.

Позже в восьми регионах Украины вновь был введен режим воздушной тревоги. Тогда сирены сработали в Сумской, Черниговской, Николаевской, Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской и Киевской областях.

Уже днем сирены воздушной тревоги сработали на всей территории Украины. Причиной послужила работа авиации Вооруженных сил РФ.

Менее чем через час особый режим отменили, но впоследствии ввели во второй раз. Об опасности предупредили жителей всех регионов страны, включая подконтрольные украинским властям части Херсонской области и республик Донбасса.

Ранее на подконтрольной Киеву территории Херсонской области зафиксировали повреждение инфраструктуры.

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