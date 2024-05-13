В китайской пустыне установили верблюжьи светофоры

В китайской пустыне установили светофоры, чтобы регулировать движение верблюдов, пишет Oddity Central.

Как пишут СМИ, светофоры были установлены в провинции Ганьсу. Все дело в том, что во время ежегодного праздника в начале мае, который проходит в местной пустыни, туда приезжают тысячи людей, а катание на верблюдах — одно из главных развлечений. Поэтому местные власти и пошли на такой шаг, чтобы регулировать движение животных и наездников.

Кроме того, во время фестиваля, по словам организаторов, образовывалась пробка из верблюдов, а установленные светофоры решили и эту проблему тоже. Туристы тоже оценили такой подход к решению ситуации и признаются, что нигде такого еще не видели.

Ранее 40 верблюдов в Саудовской Аравии сняли с конкурса красоты из-за ботокса.