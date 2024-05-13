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В Центробанке назвали уровень годовой инфляции по итогам второго квартала 2024 года

ЦБ: годовая инфляция в РФ по итогам второго квартала 2024 года будет на уровне 7,7%

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Anton Belitsky/Global Look Press

Годовая инфляция в РФ по итогам второго квартала 2024 года будет на уровне 7,7%. Об этом сообщили в Центробанке, пишет ТАСС.

В первом квартале 2024 года инфляция также составила 7,7%, указано в документе.

При этом в квартальном сравнении инфляция во втором квартале составит 4,6%, когда как в первом квартале этот показатель был равен 5,7%.

До этого стало известно, что за первый квартал текущего года Центральный банк России (ЦБ РФ) выявил 1787 субъектов нелегальной деятельности, что на 54% больше, чем в предыдущем году.

Среди таких субъектов 728 обладают признаками финансовых пирамид (интернет-проекты, ООО, ИП). Еще 746 — признаками нелегальных кредиторов, 298 — признаками нелегальных участников рынка ценных бумаг.

Незадолго до этого появилась информация, что Центробанк создаст новый механизм для борьбы с финансовыми мошенниками в России.

Ранее в Центробанке РФ рассказали о дефиците кадров на российских предприятиях.

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