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У российского полицейского обнаружили поддельный аттестат зрелости

В Ингушетии не закончившего школу полицейского поймали на поддельном аттестате

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Shutterstock

Полицейский из Ингушетии попался на поддельном аттестате о среднем образовании. Об этом пишет «Сапа Кавказ».

По данным Telegram-канала, 36-летний Руслан Д. купил поддельный аттестат в 2014 году, когда устраивался на работу в органы внутренних дел. Его приняли, и мужчина смог дослужиться до звания старшего сержанта.

Затем он попытался попасть на службу в ОВД, и его документы изучили вновь. Тогда выяснилось, что информация о том, что Руслан окончил школу в 2006 году в Назрани, не соответствует действительности и никаких аттестатов он не получал.

Мужчина еще работает в полиции, но уже стал фигурантом уголовного дела об использовании заведомо подложного документа, теперь ему грозит реальный срок.

Ранее мигрантов поймали на подделке документов в Петербурге.

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