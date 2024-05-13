«Мы боремся с огромной угрозой со стороны Белоруссии». Польша укрепляет границы Польша выделит €350 млн на укрепление заграждения на границе с Белоруссией

Польша планирует укрепить и модернизировать заграждение на границе с Белоруссией. На то, чтобы барьер стал эффективным и непроходимым для нелегалов, выделят €350 млн. Польские власти опасаются повторения миграционного кризиса 2021 года.

Польша укрепляет границы с Белоруссией и Украиной и начала возведение фортификационных сооружений. На модернизацию заграждения придется потратить около €350 млн.

«Мы начали интенсивные работы над современной фортификацией. Она появится на всей польской границе – здесь, с востока», — заявил журналистам премьер Польши Дональд Туск, посещая в выходные границу с Белоруссией.

Он надеется, что к финансированию работ подключится Евросоюз, потому что «это внешняя граница не только Польши» . «Поэтому у меня нет никаких сомнений, и я верю в то, что вся Европа будет вкладываться в свою безопасность, инвестируя в восточную границу Польши и в безопасность нашей границы», — сказал Туск.

Польские власти выделят 1,5 млрд злотых (около €350 млн) на укрепление и модернизацию построенного в 2022 году на границе с Белоруссией заграждения, сообщил заместитель министра национальной обороны республики Цезарий Томчик.

Сейчас это заграждение представляет собой стену из стальных решетчатых блоков высотой 5,5 м и протяженностью 186 км. В октябре прошлого года жители Польши на референдуме проголосовали против ее сноса.

Однако конструкция, возведенная предыдущим правительством, не способна эффективно сдерживать мигрантов со стороны Белоруссии, признал Томчик. Он назвал их «реальной угрозой для Польши».

«Этот барьер должен стать непроходимым, и это то, чем сегодня занимается польское правительство, и мы выделим на это огромные средства», — сказал Томчик в эфире польского телеканала TVP Info.

«Мы боремся с огромной угрозой со стороны Белоруссии», — заявил замглавы минобороны Польши.

Он признал, что польские пограничники вытесняют обратно в Белоруссию нелегалов, пойманных непосредственно на границе. «По польскому законодательству есть приграничная полоса шириной 15 метров. Там есть польские службы, они не допускают пересечения границы. Если кто-то ищет убежища, он может его получить. Но если кого-то поймали при незаконном пересечении границы, его разворачивают обратно. Так работает польское законодательство, в этом нет ничего плохого», — сказал Цезарий Томчик.

Миграционный кризис

В середине 2021 года на польско-белорусской границе скопилось несколько тысяч мигрантов, желающих попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекли попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе.

Эти обвинения Белоруссия отвергала, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на ее территорию, искусственно нагнетая ситуацию с беженцами. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет «ни денег, ни сил».