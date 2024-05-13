На Кубани выпал град

В Темрюке Краснодарского края выпал град. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное МЧС.

Отмечается, что по предварительным данным последствий от осадков нет.

«Жалоб и обращений от населения не поступало», — пояснили в ведомстве.

В администрации Темрюкского района также подтвердили, что повреждений инфраструктуры нет, град был непродолжительным.

До этого Bloomberg писал, что холодная погода в мае в России может угрожать запасам пшеницы во всем мире.

Запасы пшеницы могут сократиться по всему миру из-за боевых действий и холодной погоды в мае в России. Как следствие, существует риск повышения цен на пшеницу.

11 мая МЧС по Краснодарскому краю сообщало, что дождь с грозой, град и сильный ветер ожидаются в Краснодарском крае с 11 по 13 мая . Вечером 11 мая, 12 мая в течение суток, а также утром 13 мая в южной половине края ожидается сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра.

Ранее россиян призвали готовиться к экстремальной жаре и засухам.