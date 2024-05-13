Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность

РСЧС: в Белгороде и районе объявлена ракетная опасность

close
100%
Global Look Press

В Белгороде и Белгородском районе объявлена ракетная опасность. Об этом сообщает Telegram-канал «РСЧС Белгород».

«Город Белгород и Белгородский район. Ракетная опасность», — говорится в сообщении.

Горожан призвали по возможности оставаться дома и не подходить к окнам.

До этого в Минобороны РФ сообщали, что российские военные днем 13 мая сбили очередной беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ), который пролетал в небе над Белгородской областью.

Летательный аппарат был уничтожен дежурными средствами ПВО над территорией российского приграничного региона.

Обстрелы и атаки БПЛА Украины на Белгородскую область усилились с 10 мая — рано утром в этот день российские военные начали проводить активные действия на границе с Харьковской областью.

В главном городе региона, Белгороде, регулярно объявляют ракетную опасность и просят жителей уходить в укрытия или спрятаться в помещениях без окон внутри своих квартир.

Ранее росгвардейцы помогли уничтожить обстреливавший Белгород РСЗО Vampire.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами