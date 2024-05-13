В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность

В Белгороде и Белгородском районе объявлена ракетная опасность. Об этом сообщает Telegram-канал «РСЧС Белгород».

«Город Белгород и Белгородский район. Ракетная опасность», — говорится в сообщении.

Горожан призвали по возможности оставаться дома и не подходить к окнам.

До этого в Минобороны РФ сообщали, что российские военные днем 13 мая сбили очередной беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ), который пролетал в небе над Белгородской областью.

Летательный аппарат был уничтожен дежурными средствами ПВО над территорией российского приграничного региона.

Обстрелы и атаки БПЛА Украины на Белгородскую область усилились с 10 мая — рано утром в этот день российские военные начали проводить активные действия на границе с Харьковской областью.

В главном городе региона, Белгороде, регулярно объявляют ракетную опасность и просят жителей уходить в укрытия или спрятаться в помещениях без окон внутри своих квартир.

Ранее росгвардейцы помогли уничтожить обстреливавший Белгород РСЗО Vampire.