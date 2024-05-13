В ВСУ сообщили о переброске резервов на Харьковское направление

Вооруженные силы Украины перебросили резервные подразделения на Харьковское направление из-за российских атак. Об этом сообщило Управление стратегических коммуникаций ВСУ в Telegram-канале.

На Харьковском направлении российские войска не прекращают наступательные действия, совершив 11 атак. В данный момент продолжается два боевых столкновения, заявили в Управлении.

«Противник не прекращает попыток вытеснить подразделения Сил обороны с занимаемых позиций. Имел частичный успех в районе населенного пункта Лукьянцы <...> Для усиления войск на харьковское направление перемещения заблаговременно созданы резервы. В зависимости от развития обстановки, наращивание группировки будет продолжаться», — говорится в сообщении.

Там добавили, что украинские войска продолжают оборонительные действия.

12 мая обозреватель Дэвид Экс в статье для Forbes заявил, что наступление российской армии на Харьковском направлении может быть ловушкой для Вооруженных сил Украины.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.