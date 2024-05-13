В Барнауле ребенок выбрался на окно 9-го этажа и бросал в прохожих игрушки

В Барнауле стажер-спасатель и полицейские пришли на помощь маленькому мальчику, который забрался на окно на девятом этаже и бросал с высоты игрушки. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по республике Алтай.

Ребенка, бросающего игрушки из окна квартиры многоэтажки по улице Шумакова, заметили прохожие. Опасаясь за жизнь мальчика, они немедленно обратились в полицию.

На место прибыли стражи порядка и стажер поисково-спасательного центра. Дверь мужчинам открыл пенсионер, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. Он объяснил, что мать мальчика ушла в гости и попросила его присмотреть за сыном. Местонахождение родителей четырехлетнего ребенка устанавливается, обстоятельства произошедшего выясняют сотрудники ПДН.

До этого сообщалось, что в Тыве ребенок выпал из окна жилого дома. Родители пострадавшего оставили его со своими родственниками и отправились по своим делам. В какой-то момент родные отвлеклись на домашние дела, и мальчик остался без присмотра. Он забрался на подоконник и упал с высоты. Врачи оказали всю необходимую помощь пациенту, но спасти его не смогли.

Ранее восьмилетняя девочка выпала из окна гостиницы в Новосибирске, играя в прятки с подружками.