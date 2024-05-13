В Евросоюзе отреклись от слов о победе Украины на поле боя

Представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано опроверг утверждения о том, что Евросоюз желает победы Украины на поле боя. Речь об этом зашла на брифинге в Брюсселе, сообщает ТАСС.

Стано отметил, что «это Россия хочет победы на поле боя» и заявил, что вопросы об этом следует расценивать как игнорирование реальности и всего, что в ЕС говорили по этой теме ранее.

Таким образом он прокомментировал слова Сергея Лаврова о том, что если на Западе хотят решения украинского конфликта на поле боя — «он будет на поле боя». Он назвал их «дезинформацией и искажением реальности» и заявил, что Евросоюз - это «организация, основанная на философии мира».

Агентство отмечает, что фразу о том, что конфликт на Украине «должен быть выигран на поле боя» первым сказал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в апреле 2022 года, после чего ее неоднократно повторяли многие европейские политики. К настоящему времени она, в основном, вышла из их лексикона.

13 мая и.о. главы МИД РФ Сергей Лавров в ходе консультаций в Совете Федерации по его переназначению на пост министра иностранных дел заявил, что Россия готова решить украинский кризис на поле боя, если Запад этого хочет.

Ранее Лавров заявлял, что швейцарская конференция по конфликту на Украине сводится к формулировке ультиматума для России.