Николай Патрушев попрощался с сотрудниками аппарата Совбеза РФ

Николай Патрушев попрощался с сотрудниками Совета безопасности РФ и поблагодарил их за совместную работу. Об этом со ссылкой на пресс-службу аппарата Совбеза сообщает РИА Новости.

«Патрушев отметил, что все годы аппарат Совбеза работал эффективно на благо обеспечения национальной безопасности», — говорится в публикации.

12 мая президент России Владимир Путин освободил Николая Патрушева от должности секретаря Совета безопасности РФ в связи с переходом на другую должность.

Вместо него на должность секретаря Совбеза РФ назначен Сергей Шойгу, ранее покинувший пост министра обороны.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что новая должность Патрушева станет известна «в ближайшие дни».

Ранее Госдума утвердила Дмитрия Патрушева вице-премьером.