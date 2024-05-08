Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Фото

«Бунтарка из провинции»: как менялась Маша Распутина

Певице Маше Распутиной исполнилось 60 лет

Настоящее имя певицы — Алла Агеева. Она родилась в 1964 году в деревне Кемеровской области. В детстве мечтала стать хирургом и «спасать людей», из-за чего даже «перерезала всех плюшевых собак и кошек». Однако у девочки обнаружился вокальный талант, и в итоге она получила музыкальное образование, окончив дирижерско-хоровое отделение тверского училища. После этого уехала покорять Москву.

«У меня были кумиры на большой сцене, я за ними подглядывала. На студии Иосифа Кобзона записала свою первую песню, но ее никто не взял из-за необычного исполнения», — вспоминала певица.

После переезда в столицу она взяла псевдоним Маша Распутина, перекрасилась в блондинку и стала петь фирменным голосом с хрипотцой. За певицей закрепился образ бунтарки из провинции. Первой известной песней у нее стала «Играй, музыкант». С ней Распутина получила Гран-при музыкального фестиваля «Пхеньян 89» и попала в радиоэфиры.

В 1991 году она выпустила дебютный и успешный альбом «Городская сумасшедшая». Второй альбом Распутиной получил название I Was Born in Siberia. В одном из клипов к нему снялся Филипп Киркоров. Впоследствии Распутина еще не раз работала вместе со звездой и сама добилась всероссийской популярности. Среди ее хитов «Роза чайная», «Ты упал с Луны», «Гималаи».

Распутина много пела о любви и выступала в подчеркнуто откровенных нарядах. Сама она не считает упор на сексуальность в творчестве чем-то вульгарным.

«Образ свой считаю хорошим и добрым. Сексуальность должна быть в каждой женщине, даже в последней доярке, простушке. А уж звездам сам бог велел…. Я всегда одевалась очень красиво и достойно, подчеркивая то, что у меня есть. Считаю, что со вкусом у меня все в порядке. А то, что людей раздражают мои красивые ноги, моя красивая походка и прочее — это уже их проблемы», — комментировала свой имидж Распутина.

Комментарии
Что думаешь?
Картина дня
Работы на месте обрушения жилого дома в Белгороде завершены
Военная операция на Украине, день 810-й
Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 810-й день
В Тбилиси начали оттеснять участников митинга против закона об иноагентах
Гладков назвал число погибших при обстреле Белгорода 12 мая
«Флорида» Бобровского переиграла «Бостон» в четвертом матче серии
Комитет парламента Грузии одобрил закон об иноагентах в III чтении
В Харьковской области 200 бойцов ВСУ попали под удар российской армии
Новости и материалы
В Челябинской области самосвал сбил восьмилетнего пешехода
В Воронежской области отменили опасность атаки беспилотников
В Совфеде рассказали о благоприятной почве на Украине для расцвета терроризма
Опубликованы кадры последнего заявления Шойгу перед отставкой
В Грузии задержали гражданина Молдавии, его считают организатором митингов
Россиянам назвали пять правил финансовой безопасности
В Москве подешевели новостройки
Стало известно, кому из россиян предлагают самые высокие зарплаты в мае
Российские военные ударили по заводу в Харькове, где ВСУ ремонтируют технику
Россиянам назвали города с самыми дешевыми и дорогими квартирами
Россиянам рассказали, стоит ли вкладываться в золото в 2024 году
Финансист спрогнозировал курсы доллара и евро на июнь
Стало известно, куда россияне поедут в июне
На улицах Еревана стали появляться первые баррикады
Противники Пашиняна начали перекрывать улицы в Ереване
Санкции Канады против Генпрокуратуры РФ назвали примером правого нигилизма
В Минобороны сообщили о ночных попытках ВСУ атаковать российские территории
Ким Чен Ын протестировал новую снайперскую винтовку КНДР
Все новости
Крымский мост перекрыли во второй раз за утро
Microsoft разблокировала обновления для российских пользователей
Житель Приморья задержан по подозрению в шпионаже. ФСБ заявила о его связях с ГУР Украины
ФСБ задержала жителя Владивостока по подозрению в шпионаже в пользу Украины
«Мы боремся с огромной угрозой со стороны Белоруссии». Польша укрепляет границы
Польша выделит €350 млн на укрепление заграждения на границе с Белоруссией
В России будет новый министр обороны. Как еще изменится силовой блок правительства?
Путин предложил назначить Белоусова министром обороны РФ
В S7 освоили ремонт самого популярного иностранного авиационного двигателя
В Белгороде обрушился целый подъезд многоэтажки. Фоторепортаж
В ДОСААФ планируют ввести системную подготовку военных запаса и добровольцев
Шойгу оценил работу предыдущего кабмина
Российская армия взяла 9 харьковских сел за два дня. Украина заявила о «жестоких боях»
Зеленский признал продвижение российской армии в Харьковской области
«Дышать там больше нечем»: что происходит на месте обрушения подъезда в Белгороде
Количество погибших при обрушении в Белгороде возросло до 15-ти
«Нажал на тормоз — машина едет»: водителя утонувшего в Мойке автобуса арестовали
В отношении водителя упавшего в Мойку автобуса возбудили второе уголовное дело
Какие китайские машины нельзя покупать подержанными
Автоэксперт Баканов: китайские машины старше 2015 года не стоит покупать
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами