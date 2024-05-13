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Житель Приморья задержан по подозрению в шпионаже. ФСБ заявила о его связях с ГУР Украины

ФСБ задержала жителя Владивостока по подозрению в шпионаже в пользу Украины

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ЦОС ФСБ РФ/РИА Новости
По подозрению в шпионаже в пользу Киева задержан уже третий за последние две недели житель Приморья. По версии ФСБ, он собирал данные о военных объектах края для ГУР Украины. На камеру он признал свою вину.

Жителя Владивостока задержали по подозрению в шпионаже на главное управление разведки (ГУР) Украины и некую неназванную украинскую националистической организацию, признанную террористической в России. В ФСБ сообщили, что мужчина 1976 года рождения собирал информацию о военных объектах Приморского края. Возбуждено уголовное дело о госизмене (ст. 275 УК, наказание вплоть до пожизненного лишения свободы).

На видео, которое опубликовало «РИА Новости», задержанный признал вину. По словам источника агентства, он никак не связан с ВС РФ, а «на военную разведку Украины вышел по собственной инициативе под воздействием их пропаганды».

«Я понимаю, что информация, которую я поставлял, могла быть использована против Вооруженных сил Российской Федерации. Я реально раскаиваюсь, очень сожалею, мне стыдно. Готов сотрудничать, помогать предварительному следствию», — сказал на камеру задержанный мужчина.

За последние две недели это уже третий житель Приморья, задержанный по подозрению в шпионаже в пользу Украины.

2 мая Приморский краевой суд арестовал по статье о госизмене жителя региона, который так же «по заданию кураторов» из ГУР собирал данные об объектах военной инфраструктуры края. В региональной антитеррористической комиссии тогда уточняли, что он «полностью осознавал возможность использования информации» против безопасности России.

30 апреля был задержан житель Приморского края, который, по версии ФСБ, тайно сотрудничал с подконтрольной ГУР националистической организацией, признанной террористической в России. Против мужчины завели дело по ст. 275.1 УК (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной или иностранной организацией, наказание до 8 лет лишения свободы).

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