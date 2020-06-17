Глава Роспотребнадзора оценила сроки появления готовых к испытаниям вакцин

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о сроках появления вакцины от коронавируса нового типа COVID-19, которые готовы к испытаниям. Об этом она заявила в эфире «России 1».

Она отметила, что в ближайшие две недели ожидается появление такой вакцины от научного центра «Вектор».

Глава ведомства добавила, что в течение этого времени будет готова вакцина, которая сможет проходить клинические испытания.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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