«Известия»: правила проверки результатов ЕГЭ ужесточат

С нынешнего года в России будет ужесточен анализ результатов Единого государственного экзамена. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу Рособрнадзора.

Как сообщает издание, теперь проанализированы будут тесты как основного этапа проведения экзамена, так и дополнительного периода — для тех, кто не смог принять участие в тестировании вместе со всеми. При этом проверке будет подвергаться даже почерк учеников.

Отмечается, что при помощи алгоритма на основе нейронной сети можно будет определить, писал ли ученик работу сам. Сначала отличие почерка выявит программа, после чего анализом результатов ЕГЭ займутся специалисты. В случае возникновения у них подозрений по поводу того, кто написал экзаменационную работу, будет осуществлен просмотр видеозаписи экзаменов.

Ранее стало известно, что ЕГЭ пройдет позже обычного срока из-за пандемии коронавируса. Премьер-министр Михаил Мишустин также подписал указ о том, что школьники смогут получить аттестаты без экзаменов.

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