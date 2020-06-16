Ветеранов на парад Победы доставят на спецтранспорте

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что 24 июня за ветеранами приедет специальный транспорт, который доставит их на Красную площадь, передает ТАСС.

«В день парада за ними приедет специально подготовленный транспорт, абсолютно чистый, обработанный специально», — сказала Попова.

Она добавила, что водителя машины предварительно протестируют на наличие коронавируса. Он будет находиться под медицинским наблюдением.

Кроме того, все сопровождающие ветеранов будут обязаны находиться в средствах индивидуальной защиты.

В 2020 году проведение традиционного парада Победы на Красной площади 9 мая было отложено из-за пандемии коронавируса. Он состоится 24 июня.

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