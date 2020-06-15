В квартире стрелявшего в сотрудников ГИБДД нашли экстремистские материалы

В квартире Ратмира Галиева, который устроил стрельбу на Ленинском проспекте в Москве, обнаружили экстремистские материалы. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Так, обыски были проведены с съемной квартире.

Собеседник уточнил, что Галиев тщательно готовился и планировал нападение.

Он также назвал «преднамеренными» и «осознанными» действия стрелка в Москве днем в понедельник, 15 июня.

В Москве на Ленинском проспекте 15 июня произошла стрельба с сотрудниками ГИБДД при попытке проверки документов у таксиста. В результате оба сотрудника полиции получили ранения.

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