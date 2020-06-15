Напавшего на полицейских в Москве проверят на причастность к экстремизму

Мужчину, который напал с оружием на полицейских в Москве, проверят на причастность к экстремизму, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Он будет проверяться, в том числе на причастность к участию в экстремистских организациях», — сказал собеседник агентства.

Ранее в СК РФ заявили, что нападавший выжил после перестрелки с полицией и находится в одной из столичных больниц. Пострадавшие полицейские находятся в тяжелом состоянии.

15 июня возле гостиницы «Салют» на юге столицы произошла перестрелка при попытке сотрудников ГИБДД проверить документы у таксиста. По предварительным данным, стрелявший является выходцем с Кавказа.

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