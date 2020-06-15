Устроивший стрельбу на Ленинском проспекте в Москве скончался

Устроивший стрельбу по сотрудникам ГИБДД в Москве мужчина скончался от потери крови. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

По словам собеседника, стрелок получил ранение в живот.

Он также добавил, что мужчина так и не приходил в сознание.

По данным Telegram-канала Mash, одного из пострадавших сотрудников полиции на данный момент оперируют. Его состояние, а также состояние его раненого коллеги оценивается как тяжелое.

Ранее в Москве на Ленинском проспекте произошла стрельба с сотрудниками ГИБДД при попытке проверки документов у таксиста. В результате оба сотрудника полиции получили ранения.

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