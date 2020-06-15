Устроивший стрельбу на Ленинском проспекте в Москве скончался
Устроивший стрельбу по сотрудникам ГИБДД в Москве мужчина скончался от потери крови. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
По словам собеседника, стрелок получил ранение в живот.
Он также добавил, что мужчина так и не приходил в сознание.
По данным Telegram-канала Mash, одного из пострадавших сотрудников полиции на данный момент оперируют. Его состояние, а также состояние его раненого коллеги оценивается как тяжелое.
Ранее в Москве на Ленинском проспекте произошла стрельба с сотрудниками ГИБДД при попытке проверки документов у таксиста. В результате оба сотрудника полиции получили ранения.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— ГУМВД: стрельбу на западе Москвы устроил прохожий
— Источник: стрелявший в сотрудников ГИБДД был в нетрезвом состоянии
— Момент перестрелки на Ленинском проспекте в Москве попал на видео