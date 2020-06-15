ГУМВД: стрельбу на западе Москвы устроил прохожий
Стрельбу из травматического оружия по полицейским на Ленинском проспекте в Москве открыл прохожий, передает РИА «Новости» заявление пресс-службы столичного главка МВД.
«Сотрудники ДПС остановили автомобиль службы такси за нарушение правил дорожного движения. Проходящий мимо гражданин, предположительно, из травматического оружия произвел выстрелы в сотрудников ДПС, в результате чего двое полицейских получили ранения», — заявили в пресс-службе.
Ранее возле гостиницы «Салют» на юге столицы произошла перестрелка при попытке сотрудников ГИБДД проверить документы у таксиста.
По предварительным данным, стрелявший является выходцем с Кавказа. В настоящее время он задержан.
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