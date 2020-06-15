Эксперты сообщили о возможной утечке данных возвращавшихся в Россию граждан

База с данными якобы 115 тысяч российских граждан, застрявших в других странах из-за пандемии коронавируса и возвращавшихся в Россию, выставлена на продажу в сети. Об этом сообщил РИА «Новости» основатель и технический директор DeviceLock Ашот Оганесян.

Он отметил, что впервые подобное объявление появилось в интернете в конце апреля. База оценивалась в $240 тыс., в ней предположительно находилось 79,6 тысячи строк. При этом никаких доказательств о наличии этих данных продавец не предоставлял.

Подобное повторилось в июне. Тогда говорилось о 115 тыс. строках. База стоила 66,6 биткоина (около $627 тыс.).

В последний раз объявление о продаже данных россиян появилось 12 июня. Согласно рекламе продавца, в базе 58 столбцов с ФИО, датами рождения, паспортными данными, адресами, телефонами, e-mail, датами выезда и въезда из России, датами подачи заявления на портале госуслуг, а также якобы указаны данные банковской карты и счета, данные загранпаспорта и страна нахождения.

По словам Оганесяна, база могла быть скопирована при передаче из одного ведомства в другое по электронным каналам связи.

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