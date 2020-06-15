В Петербурге откроются парикмахерские, библиотеки и бани

С понедельника, 15 июня, в Санкт-Петербурге возобновят работу парикмахерские, библиотеки, бани. Соответствующие изменения в постановление «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» внес губернатор города Александр Беглов, передает РИА «Новости».

Как уточняется, с 15 июня в городе разрешается работа библиотек и архивов, парикмахерских (за исключением косметических услуг), риэлтерских организаций, рекрутинговых агентств, городских бань, фотомастерских, фотостудий и фотоателье, мебельных магазинов (за исключением объектов розничной торговли, расположенных в зданиях торгово-развлекательных комплексов и торговых центров). Кроме того, могут возобновить свою деятельность организации, предоставляющие услуги по ремонту, обслуживанию и аренде велосипедов и самокатов.

Отмечается, что с этого понедельника в северной столице в полном объеме снова можно будет пользоваться льготными и бесплатными проездными билетами в пригородных поездах и автобусах.