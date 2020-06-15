Более 20 рейсов отменено и задержано в аэропортах Москвы

В столичных аэропортах отменено и задержано 22 рейса. Об этом сообщает сервис «Яндекс. Расписания».

Такие данные представлены по состоянию на 0.50 мск.

Так, в Домодедово отменено 13 рейсов.

Однако во Внуково отменено только четыре рейса.

В свою очередь, в Шереметьево один рейс задержан, а еще четыре — отменено.

Данные о задержанных и отмененных рейсах в Жуковском отсутствуют.

С 27 марта российская сторона прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами из-за пандемии коронавируса. Также с 31 марта страна уменьшила количество вывозных рейсов по возвращению граждан на родину в связи с инфекцией и установила ограничения на количество прибывающих в Россию пассажиров.