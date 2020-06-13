Прокуратура начала проверку после крушения самолета в Самарской области
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Транспортная прокуратура начала проверку после жесткой посадки легкомоторного самолета в Самарской области, в результате которой погибли два пилота. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на старшего помощника приволжского транспортного прокурора по взаимодействию со СМИ и общественностью Майю Иванову.
Отмечается, что прокурор направился на место трагедии.
К проверке также приступило следственное управление на транспорте.
Ранее стало известно, что самолет Як-52 совершил жесткую посадку в Самарской области, недалеко от аэропорта Бобровка.
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