В Молдавии число заражений коронавирусом превысило 11 тысяч

В Молдавии за сутки число заражений коронавирусом увеличилось на 366, превысив 11 тысяч, пишет минздрав страны.

11 июня был установлен «антирекорд» по суточному заражению — 466.

Среди болеющих — 1 868 врачей.

Отмечается, что в стране всего от коронавируса погибли 385, выздоровели 6 229 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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