Собянин назвал сроки массовой вакцинации от COVID-19

Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью каналу «Россия 24» сообщил, что массовая вакцинация от коронавируса может начаться ближе к зиме.

По словам градоначальника, несколько институтов работают над созданием отечественной вакцины. Как минимум три препарата уже находятся на стадии клинических испытаний.

Специалисты, как рассказал мэр, обещают, что вакцина появится в период с августа по октябрь, а массовая вакцинация будет возможна ближе к Новому году.

В столице с 9 июня отменили режим самоизоляции, пропускную систему и график прогулок. Открыты парикмахерские, салоны красоты, ветеринарные клиники, работает служба каршеринга.

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