Еще 53 пациента с COVID-19 скончались в Москве

Еще 53 пациента с подтвержденной новой коронавирусной инфекцией скончались в Москве, сообщает столичный оперативный штаб по мониторингу ситуации с COVID-19.

Общее число зафиксированных в Москве летальных случаев увеличилось до 1138, свидетельствуют данные оперштаба.

По последней информации, в России выявлено 493 657 случаев новой коронавирусной инфекции, из них 6 358 — с летальным исходом. Выздоровели 252 783 человека.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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