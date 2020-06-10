В Петерубрге за сутки подтвердилось рекордно низкое число заражений COVID-19

В Санкт-Петербурге за сутки коронавирус подтвердился у 313 человек, что стало минимальным приростом с 11 мая, пишет ТАСС со ссылкой на местный оперштаб.

Всего в Санкт-Петербурге коронавирусом заразились 19 тысяч, выздоровели восемь тысяч, скончались 433 пациента.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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