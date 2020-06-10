В Москве за сутки коронавирус подтвердился у рекордно низкого числа человек

В Москве за сутки коронавирус подтвердился у 1195 человек, что стало самым низким показателем за два месяца, пишет столичный оперштаб.

Отмечается, что суточный прирост снизился до 0,6%.

В Москве коронавирусом заразились почти 200 тысяч, вылечились 113 тысяч, скончались 3 085 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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