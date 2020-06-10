В Одессе частично обрушился жилой дом

В Одессе частично обрушился четырехэтажный дом, информирует Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям.

«Произошло обрушение части здания четырехэтажного жилого дома (1912 года постройки) на 10 квартир (зарегистрировано 35 человек, проживало 24 человека)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что 24 человека были эвакуированы.

По предварительным данным, из-за обрушения повредилась газовая труба. На месте работают больше 50 спасателей и шесть единиц техники.

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