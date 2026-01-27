Певица Глюкоза отменила выступления в Казахстане

Певица Глюкоза (настоящее имя Наталья Чистякова-Ионова) в Telegram-канале сообщила об отмене концертов в Казахстане.

Выступления должны были пройти 7 февраля в Алматы и 8 февраля в Астане. По словам Глюкозы, организаторы шоу перестали выходить на связь с ней и ее командой.

«Мы сделали всё, чтобы исправить ситуацию и встретиться с вами, но обстоятельства сильнее», — заявила артистка.

В декабре Чистякова-Ионова обвинила группу SEREBRO в использовании ее трека. Коллектив выпустил кавер артистки на песню «Снег идет». Глюкоза спросила у группы, есть ли у них другие треки, кроме ее.

«Наташа Ионова, а у тебя своих треков нет, есть только хиты Макса. А еще знаем, что в этих хитах даже нет твоего голоса. Под кайфом иногда, видимо, кажется, что это — твое творчество», — заявили представительницы SEREBRO.

В конце декабря 2023 года продюсер Максим Фадеев заявил, что принял решение о перезапуске проекта Глюк'oZa («Глюкоза») в его первозданном виде и без певицы Натальи Ионовой. По его словам, певица «дискредитирует концепцию проекта — прежде всего музыкальным материалом, который она выпускает в последние годы». Он напомнил, что «Глюк'oZa» — это название группы, а не псевдоним артистки, и что проект был направлен на детскую аудиторию.

Ранее сообщалось, что муж певицы Глюкозы задолжал налоговой более 40 млн рублей.