Прокуратура направила в суд заочное дело против Ходорковского

Прокуратура: дело Ходорковского о фейках о ВС России направлено в суд

Прокуратура Москвы направила в суд уголовное дело против бывшего владельца ЮКОСа Михаила Ходорковского (признан в РФ иностранным агентом и внесен в список террористов и экстремистов), обвиняемого в распространении фейков о Вооруженных силах (ВС) России. Об этом сообщило столичное ведомство в Telegram-канале.

В прокуратуре отметили, что в отношении Ходорковского утвердили обвинительное заключение. В частности, экс-глава ЮКОСа обвиняется в публичном распространении заведомо ложной информации об использовании ВС России.

«Уголовное дело с утвержденным Мещанской межрайонной прокуратурой обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу в общем порядке уголовного судопроизводства в отсутствие подсудимого, находящегося в розыске», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что Ходорковский заочно арестован.

В ноябре прошлого года Росфинмониторинг внес Ходорковского в перечень террористов и экстремистов. До этого Мещанский суд Москвы обратил в доход государства лицей-интернат «Подмосковный», который был создан экс-главой ЮКОСа.

Ранее участник чата Telegram-канала Ходорковского получил срок за призывы к госизмене.