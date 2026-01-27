Глава МИД России Сергей Лавров провел встречу с послами стран-участниц СНГ, стороны обсудили международную повестку и подвели итоги сотрудничества в 2025 году. Об этом сообщается на сайте МИД России.

По данным ведомства, в ходе встречи стороны обсудили актуальные международные вопросы, подвели итоги многостороннего взаимодействия в рамках евразийских интеграционных объединений в 2025 году и определили приоритеты на ближайшую перспективу. Среди них — укрепление внешнеполитической координации, расширение сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также в области обеспечения региональной безопасности.

В декабре президент России Владимир Путин заявил, что Содружество Независимых Государств утвердилось в качестве авторитетного объединения, в котором страны-участницы выстраивают отношения на принципах добрососедства, равноправного партнерства, уважения и учета интересов друг друга.

В октябре прошлого года министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков заявил, что западные страны оказывают давление на Молдавию и Украину, заставляя их разрывать связи в рамках СНГ под предлогом фиктивной перспективы членства в Евросоюзе. Глава ведомства также коснулся темы ОДКБ, намекнув на то, что один из партнеров по организации не принимает активного участия из-за условий, выдвигаемых со стороны Запада.

Ранее в МИД РФ прокомментировали решение Молдавии о денонсации договоров СНГ.