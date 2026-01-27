Размер шрифта
Российская чемпионка мира ответила на вопрос о смене гражданства

Чемпионка мира по пилонному спорту Устинова не собирается менять гражданство
Россиянка Ксения Устинова, которая в декабре прошлого года стала чемпионкой мира по пилонному спорту, заявила, что не собирается менять гражданство, передает Sport24.

«У нас есть одна девочка, которая перешла, взяла другое гражданство. Но я бы так никогда не сделала. Для меня это неприемлемо. Я отношусь к ней абсолютно нормально, мы с ней подруги», — сказала Устинова.

11 декабря Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал снять ограничения для молодых спортсменов из России и Белоруссии на участие в международных соревнованиях. При этом международные спортивные федерации самостоятельно определяют, какие именно соревнования считаются юношескими.

В марте 2022 года МОК рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.

Ранее в МОК сделали заявление из-за слухов про угрозу срыва Олимпиады-2026.
 
