В Петербурге шестиклассник получил выстрел в ухо из ракетницы

Девятиклассник выстрелил в шестиклассника из ракетницы в Петербурге

В Санкт-Петербурге шестиклассник получил травму после ссоры со старшеклассником. Об этом сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошел 25 января во дворе дома №101 на проспекте Стачек. Там между подростками возник словесный конфликт, который закончился стрельбой из ракетницы.

По данным полиции, 15-летний юноша достал пусковое устройство «Сигнал охотника» и выстрелил в сторону 13-летнего оппонента. Мальчик получил травму уха и обратился в травмпункт самостоятельно. Там ему оказали помощь и отпустили домой в удовлетворительном состоянии.

Мать пострадавшего написала заявление, возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Личность стрелка установили и задержали его в понедельник, 26 января. Девятиклассник задержан на двое суток. Ведется следствие.

Ранее подросток из Перми оказался парализован после неудачной шутки одноклассника.