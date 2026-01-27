Размер шрифта
Теннисист Зверев об отце и брате: я от них устал

Теннисист Зверев сказал, что устал от отца и брата
Ng Han Guan/AP

Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев после выхода в полуфинал Australian Open ответил на вопрос о том, что в его команде находятся его отец Александр Зверев-старший и брат Михаил, отметив, что устал от них, передает «Чемпионат».

«Они от меня не устали, ведь я за все плачу, а я от них устал», — сказал Зверев смеясь.

В четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии зверев обыграл американца Лернера Тьена. Встреча, которая длилась 3 часа 10 минут, завершилась в четырех сетах с результатом 6:3, 6:7 (5:7), 6:1, 7:6 (7:3). Зверев 24 раза подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три из семи брейк-пойнтов. Тьен выполнил 11 эйсов при девяти двойных ошибках и не использовал ни одного брейк-пойнта.

Ранее Зверев на русском языке выругался в матче Australian Open.
 
