Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеПритязания США на Гренландию
Общество

Мигрант пойдет под суд за избиение и изнасилование девушки в московском парке

В Москве иностранца будут судить за изнасилование женщины в парке
Shutterstock

Иностранец предстанет перед судом в Москве за нападение на девушку. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел в парке на западе Москвы в июне прошлого года. По версии следствия, мигрант жестоко избил девушку руками и ногами, удары пришлись по голове и туловищу. После этого фигурант изнасиловал пострадавшую.

Отмечается, что в этот момент он находился в состоянии алкогольного опьянения, с девушкой знаком не был. Во время избиения угрожал расправой.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье об изнасиловании. Специалисты провели все необходимые мероприятия.

«С фигурантом проведены следственные действия, ему предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – сообщается в публикации.

Расследование завершено, все необходимые доказательства собраны. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее полицейский пытался заставить незнакомца из интернета изнасиловать свою 10-летнюю дочь.
 
Теперь вы знаете
Ставка – вдвое выше, чем в банке. Стоит ли нести сбережения в кредитный кооператив?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!