Мигрант пойдет под суд за избиение и изнасилование девушки в московском парке

В Москве иностранца будут судить за изнасилование женщины в парке

Иностранец предстанет перед судом в Москве за нападение на девушку. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел в парке на западе Москвы в июне прошлого года. По версии следствия, мигрант жестоко избил девушку руками и ногами, удары пришлись по голове и туловищу. После этого фигурант изнасиловал пострадавшую.

Отмечается, что в этот момент он находился в состоянии алкогольного опьянения, с девушкой знаком не был. Во время избиения угрожал расправой.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье об изнасиловании. Специалисты провели все необходимые мероприятия.

«С фигурантом проведены следственные действия, ему предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – сообщается в публикации.

Расследование завершено, все необходимые доказательства собраны. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

