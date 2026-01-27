Работа парикмахера, распутавшего волосы девушке после долгой комы, завирусилась в сети

Парикмахер из Нидерландов привлекла внимание пользователей соцсетей после того, как за 32 часа смогла восстановить сильно спутанные волосы молодой женщины, которая несколько недель находилась в коме, пишет HLN.

Пациентка после выхода из комы обнаружила, что ее длинные волосы превратились в плотный, практически неразделимый узел. По словам парикмахера по имени Медина, в подобной ситуации многие пациенты вынуждены полностью сбривать волосы.

Медина, специализирующаяся на работе с кудрявыми волосами, решила помочь женщине, узнав ее историю из соцсетей. Она рассказала, что хорошо понимает, насколько тяжелым может быть подобный опыт, так как сама ранее рисковала потерять волосы из-за серьезной болезни.

По словам Медины, длительное обездвиживание во время комы часто приводит к сильному спутыванию волос, несмотря на базовый уход в больницах. В тяжелых случаях это может вызывать не только психологический дискомфорт, но и проблемы со здоровьем – боль, повреждение кожи головы и инфекции.

«Когда я увидела волосы в реальности, ситуация оказалась гораздо хуже, чем я ожидала», — рассказала парикмахер.

Процедура восстановления заняла четыре дня: каждую аккуратно распутанную прядь Медина сразу заплетала, чтобы предотвратить повторное спутывание.

После 32 часов кропотливой работы волосы клиентки удалось полностью распутать и вымыть. По словам Медины, этот момент стал эмоциональным для обеих сторон. Она отметила, что для пациентки возвращение волос стало важной частью восстановления и возвращения к нормальной жизни.

