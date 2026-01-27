Размер шрифта
Бухгалтер украла почти 7 млн рублей, чтобы покрыть долги мужа-игромана

Бухгалтер из ХМАО спасала семью от долгов и попала под суд
Shutterstock

Бухгалтер из Нефтеюганска украла 7 млн рублей ради мужа, который погряз в долгах. Об этом пишет издание Neft.

Нефтеюганский районный суд вынес приговор Дарье С., которая, работая кассиром в местной ювелирной компании, с января 2022-го по июль 2024 года брала наличные из сейфа на работе.

Женщина воспользовалась доверием руководства, которое во время инвентаризации ставило подписи в актах, не пересчитывая наличность. При этом Дарья отвечала отговорками на требования сдать деньги в банк.

К тому моменту, как схема вскрылась, бухгалтер успела похитить более 6,7 млн рублей. На суде обвиняемая заявила, что пошла на преступление из-за финансовых сложностей в семье — муж отдавал деньги букмекерам и брал кредиты в микрофинансовых организациях, однако доходов не хватало, чтобы платить кредиторам.

Суд признал обвиняемую виновной и приговорили к четырем годам тюрьмы, но с учетом семейных обстоятельств Дарье дали отсрочку исполнения приговора — пока дочери не исполнится 14, а также взыскали средства, которые она похитила у компании «РОСТорг».

Ранее мужчина обокрал дом соседа, чтобы купить молоко для своего ребенка.
 
