СМИ: танкеры с нефтью РФ скопились в море после отказа Индии от поставок

Bloomberg: танкеры с нефтью РФ застряли в море после отказа Индии от поставок
Juan Carlos Hernandez/Reuters

Российская нефть скопилась в море после того, как индийские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) отказались от поставок. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

В декабре поставки российской нефти в индийские порты резко сократились, упав примерно до 1,2 млн баррелей в сутки, что стало самым низким показателем за более чем три года. В январе они снизились еще сильнее: по статистике, импорт в первые 25 дней месяца составлял в среднем 1,12 млн баррелей в сутки. Это случилось на фоне введения Европейским союзом запрета на импорт нефтепродуктов, произведенных из российской нефти, который вступил в силу 21 января.

По информации агентства, сокращение закупок со стороны Индии привело к резкому увеличению числа танкеров, простаивающих у ее побережья и соседнего Омана в последние недели. Хотя число судов, ожидающих у оманских берегов, постепенно сокращается, большинство из тех, что уже отплыли, сейчас стоят на якоре ближе к индийскому побережью, а другие направляются в Китай. Только одно судно разгрузило свой груз.

Дополнительное давление на российские поставки оказывает ужесточение мер со стороны ЕС и Великобритании в отношении «теневого флота» танкеров, перевозящих нефть, находящуюся под санкциями, отмечается в публикации.

До этого Reuters сообщил, что крупнейшая индийская нефтегазовая корпорация Indian Oil закупила 7 млн баррелей топлива у компаний из ОАЭ, Бразилии и Анголы.

Ранее в ЕС призвали давить на Китай и Индию для прекращения покупки нефти из РФ.
 
