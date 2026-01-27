На Западе рассказали о ходе разработке «Золотого купола» США

Reuters: США мало продвинулись в работе над «Золотым куполом» спустя год

Соединенные Штаты Америки спустя год после анонса плана по созданию системы противоракетной обороны (ПРО) «Золотой купол» мало продвинулись в работе над ней. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

«Спустя год после запуска работа над инициативой [«Золотой купол»]... не достигла видимых результатов. <...> Работа над определением архитектуры противоракетного щита все еще не закончена, а использование выделенных денег не началось», — говорится в материале.

По данным журналистов, причинами задержек стали споры между американскими чиновниками вокруг оборудования космического базирования.

В мае прошлого года президент США Дональд Трамп и глава Пентагона Пит Хегсет объявили о выделении средств на создание проекта «Золотой купол». Американский лидер при этом сообщил, что ему поступил телефонный звонок из Канады, власти которой хотят принять участие в проекте ПРО.

В сентябре агентство Bloomberg сообщило, что Пентагон завершил разработку дорогостоящей системы ПРО «Золотой купол». Для реализации проекта планируется развернуть в космосе специализированные спутники, предназначенные для перехвата ракет с орбиты Земли.

